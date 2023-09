Sfax : Démarrage du « Salon du Shopping »

Les activités du Salon du Shopping à Sfax ont démarré, vendredi, et se poursuivront jusqu’au 17 septembre courant, où sera proposé à la vente, un assortiment des articles les plus sollicités par les familles tunisiennes en cette période de rentrée scolaire et universitaire.

Un évènement qui permettra aux visiteurs de faire leurs emplettes parmi des produits d’habillement, de mobiliers de bureaux, de décoration d’intérieur, de maroquineries et électroniques.

Présent lors de l’inauguration de cette manifestation, le premier délégué chargé de la gestion des affaires du gouvernorat de Sfax, Habib Belgouthi, a souligné à l’Agence TAP l’importance d’adhérer à une certaine baisse des prix, notamment ceux des fournitures scolaires, lors d’une période marquée par des dépenses qui pèsent sur le budget des ménages.

Cette exposition commerciale a envisagé des réductions de prix agréées par les exposants du Palais de la Foire de de Sfax, en accord préalable avec la direction du Salon, dans le but de fournir des prestations de qualité et des prix raisonnables à la portée du consommateur, selon les organisateurs.

