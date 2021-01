Sfax : Des organisations environnementales inquiètes après la fuite de pétrole au large de Kerkennah

La coordination de l’environnement à Sfax a exprimé sa profonde inquiétude après la fuite de pétrole au large de Sidi Fraj à Kerkennah menaçant l’équilibre de son écosystème, précise-t-elle. L’organisation appelle dans un communiqué rendu public, mercredi, les ministères de l’environnement et de l’énergie à ouvrir une enquête approfondie pour déterminer les responsabilités, sanctionner les parties impliquées et évaluer l’ampleur des dégâts sur l’environnement de l’archipel de kerkennah.

La coordination exhorte les sociétés pétrolières oeuvrant sur l’archipel de prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir de tels accidents écologiques et de mener des contrôles périodiques de sécurité sur les équipements. Suite à la visite qu’il avait effectuée dans la zone polluée, le ministre de l’environnement et du développement durable, Néjib Dérouiche avait ordonné, lundi, l’activation du plan national d’urgence pour lutter contre la pollution marine, et saisi le procureur de la République pour l’ouverture d’une enquête.

Contacté par l’agence TAP, le PDG de la nouvelle société de transport à Kerkannah, Ridha Ammar, avait affirmé, lundi, que des quantités de pétrole se sont échappées des pipelines de la société TPS (Thyna Petroleum services), au large de Sidi Fraj, à Kerkannah.

Une équipe d’expert de l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE), a été dépêchée sur place pour enquêter sur les causes de l’incident et déterminer les responsabilités, a indiqué à l’agence TAP, Taoufik Gargouri, représentant de l’ANPE.

- Publicité-

TAP