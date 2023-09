Sfax: Evacuation des migrants irréguliers de la Place « Ribat El Médina » à Bab El-Jebli

Les migrants irréguliers subsahariens ont été évacués de la place « Ribat El Médina » et des espaces environnants à la fontaine, à Bab El-Jebli, et ce dans le cadre de la vaste campagne sécuritaire menée depuis deux jours par les unités du ministère de l’Intérieur à Sfax. Ces clandestions s’assemblaient depuis plus de deux mois, dans ces endroits,

Les campagnes se poursuivent pour l’évacuation des migrants de la Place du Jardin « La Mère et l’Enfant » à Bab El-Jebli, marquée par « une présence anarchique de migrants, particulièrement de la communauté soudanaise », a déclaré au correspondant de l’Agence TAP, Khalil Akrouti, délégué de la ville de Sfax.

Pour rappel, des citoyens du gouvernorat de Sfax avaient lancé, à travers les médias, des appels répétés aux autorités pour mettre fin à l’afflux massif des migrants de manière anarchique et trouver des solutions aux aspects négatifs qui ont accompagné ce phénomène, notamment les aspects environnemental, social, sanitaire et humain.

Des milliers de migrants irréguliers affluent, en effet, quotidiennement sans prise en charge de la part de l’Etat ni des organisations. Des altercations entre les habitants et les migrants ont été relevées ces dernières semaines dans la région, outre des cas de violence et des assassinats qui font actuellement l’objet de poursuites judiciaires.

