Sfax : Fermeture des commerces de fruits et de légumes à Bab Jebli

La municipalité de Sfax a décidé, mardi, la fermeture immédiate de tous les commerces des fruits et légumes aux marchés de Bab Jebli et Bouchouicha.

Il a été décidé également d’interdire les étalages anarchiques, conformément à la loi organique n°29-2018 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, surtout l’article 276 et la loi n°30 – 2016 relative à la violation de la réglementation relative à l’hygiène, lit-on dans le communiqué rendu public par la mairie.

Vu l’importance du sujet, cette décision sera appliquée à partir de la date de sa publication.

La municipalité de Sfax avait publié, lundi, un communiqué, stipulant la réouverture, à partir de mardi, des marchés de gros de légumes, de fruits et de poissons de Sfax pendant toute la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire.

Il a été décidé également de rouvrir l’abattoir municipal, les mardi, jeudi et samedi, en se référant au communiqué du ministère du commerce autorisant la réouverture de tous les marchés de gros dans le territoire tunisien.