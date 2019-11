Sfax : Forum d’affaires tuniso-italien

Un Forum d’affaires tuniso-italien s’est tenu, mardi, à Sfax à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax et de la Chambre tuniso-italienne de commerce et d’Industrie. Les deux parties ont examiné les moyens de développer la coopération dans divers domaines.

Une délégation d’hommes d’affaires italiens conduite par Raimondo Schiavone, Vice-président de la Chambre de coopération italo-arabe, a pris part au forum. Elle est composée de six chefs d’entreprise œuvrant dans les domaines des services, de la biométrie, des industries alimentaires, des énergies renouvelables et de l’assainissement.

Par la même occasion, des rencontres B2B entre hommes d’affaires italiens et tunisiens ont eu lieu, pour prospecter les opportunités de partenariat. Un accord de coopération entre la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax et la Chambre tuniso-italienne de commerce et d’industrie, a été signé.