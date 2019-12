Sfax : Forum “Tunisia Business Export” (12-13 Décembre)

La deuxième édition du Forum “Tunisia Business Export” se tiendra les 12 et 13 décembre courant à Sfax avec une présence attendue de plus de 60 importateurs étrangers et de centrales d’achat de 13 pays.

L’objectif du forum, organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) avec le soutien de la Coopération Internationale Allemande GIZ et des programmes américains TAYP et JOBS, consiste à contribuer à l’amélioration du positionnement des produits alimentaires tunisiens sur les marchés internationaux.

La CCIS a décidé qu’après une première session dédiée au secteur de l’export de manière général, l’édition 2019 soit focalisée sur le secteur de l’agroalimentaire qui se veut l’un des secteurs stratégiques de l’économie tunisienne.

Au programme, une plénière sur le thème ” L’Agroalimentaire dans le Marché International : Nouveau positionnement”, trois workshops dédiés aux opportunités des marchés mondiaux prometteurs, et une exposition des produits tunisiens des entreprises participantes avec des rencontres de partenariat “BtoB” avec les centrales d’achat internationales.

De nombreux pays seront représentés au forum dont la France, l’Espagne, les Etats Unis d’Amérique, le Canada, le Portugal, la Thaïlande, la Côte d’Ivoire, le Nigéria, le Cameroun, la République Démocratique du Congo, le Niger, le Pakistan, la Russie, la Jordanie et le Burkina-Faso, selon un communiqué de la CCIS.