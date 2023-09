Sfax : Journée promotionnelle de la route du tourisme culturel sur l’île de Kerkennah

L’île de Kerkennah (Gouvernorat de Sfax) a abrité, mardi, les activités de la manifestation promotionnelle organisée par l’Association de la continuité générations (ACG) à Sfax, sur le tourisme durable et la définition de la feuille de route du tourisme culturel sur l’île.

» Le circuit touristique de l’île de Kerkennah vise à mettre en valeur la richesse écologique, le patrimoine matériel et immatériel de la région et à promouvoir l’île comme en tant que destination touristique distinguée « , a indiqué à l’Agence TAP, la présidente de l’ACG, Sabrine Keskes.

A cette occasion, un itinéraire touristique a été présenté pour le patrimoine gastronomique de Kerkennah, qui sera déployé lors du festival » Route Culinaire du Poulpe de Kerkennah » prévu en octobre prochain.

La manifestation a également été le lieu d’un débat entre différents participants à cet évènement, parmi lesquels des experts, les représentants des structures du domaine du tourisme et les hôteliers, sur les activités touristiques attractives pouvant figurer dans le circuit de l’île de Kerkennah (Borj El Hassar, le musée Abassia, la demeure de Farhat Hached, etc).

Pour sa part, le commissaire régional du tourisme à Sfax, Fathi Zrida a souligné l’importance de la notion de responsabilité sociale et de durabilité pour les structures touristiques, singulièrement, dans un contexte marqué par la rareté des ressources naturelles.

