Sfax: La CCIS adhère au programme d’appui des entreprises « SME Business Training and coaching Loop »

La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) a adhéré au programme d’appui et d’accompagnement des entreprises intitulé: » SME Business Training and coaching Loop » (Cycle de formation et de coaching des PME) , lancé récemment, par l’Agence allemande pour la coopération internationale, « GIZ ».

Le secrétaire générale de la CCIS, Taoufik Hachicha a indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP, que la chambre a organisé une campagne de sensibilisation au profit de ses adhérents et des entreprises industrielles, afin de bénéficier des interventions de ce nouveau programme qui contribue à réduire les difficultés auxquelles est en butte le tissu industriel, notamment, après la propagation du Covid 19, lequel a impacté les équilibres financiers de certaines entreprises.

Concrètement, le programme » SME Business Training and coaching Loop « , s’inscrit dans le cadre des activités du 4ème champ d’action dédié à l’amélioration de la résilience des PME du projet » croissance Qualitative pour l’Emploi » (CQE ), qui est mis en œuvre par la GIZ, en partenariat avec le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie. Il est financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et co-financé par l’Union Européenne.

Le programme vise à booster de nouvelles spécialisations liées à l’axe stratégique « Développer les opportunités concurrentielles sur le marché intérieur et les spécialisations régionales ».

Il s’agit, également, d’un programme d’accompagnement pour l’amélioration de la rentabilité de 100 entreprises ayant un effectif entre 10 et 199 employés et opérant dans les secteurs de l’industrie et services liés à l’industrie identifiés prioritaires dans la stratégie industrielle nationale à l’horizon 2035.

En fait, le programme » SME Business Training and Coaching Loop » permet de renforcer les capacités des entreprises sélectionnées à travers des formations fondées sur les besoins identifiés et exprimés par les entreprises, le coaching personnalisé et leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement et ce, dans le but de contribuer au développement de leurs affaires.

Selon la GIZ, « afin de sensibiliser et cibler les entreprises industrielles et de services liées à l’industrie dans toutes les régions en Tunisie avec un focus sur le Nord-Ouest, Centre et Sud-Est/ Ouest, le projet CQE s’est orienté vers les différents Gouvernorats durant le mois de janvier 2023 pour présenter le programme, en partenariat avec les structures d’appui régionales et sectorielles relevant du Ministère de l’Industrie ainsi que les Chambres de Commerce et de l’Industrie.

« Ce programme dédié à l’accompagnement des PME, a suscité l’intérêt de plus de 150 entreprises qui ont pris part aux réunions d’information tenues dans les régions de Béja, Sousse, Sfax, Bizerte, Gabès et Gafsa ».

