Sfax: La localité d’El Abraj “zone fermée” après la mort d’un habitant

La municipalité de Bir Ali Ben Khalifa (Sfax) a décidé, dimanche, par arrêté municipal de placer la imada d’El Abraj “zone fermée” après l’enregistrement d’un cas de contamination au coronavirus.

Ces derniers jours, la localité d’El Abraj a enregistré la mort d’un jeune homme. Samedi, les résultats des tests ont révélé sa contamination par le virus.

La municipalité de Bir Ali Ben Khalifa a, également, décidé la fermeture de plusieurs locaux commerciaux et établissements ouverts au public, dont les bureaux de poste, et ce à partir du lundi 6 avril et jusqu’à nouvel ordre, par mesure de prévention contre la propagation du virus.

Les pharmacies, les cabinets médicaux et l’hôpital régional ne sont pas concernés par cette mesure.

Concernant les magasins de vente de produits alimentaires, ils fermeront leurs portes, chaque jour, à 14h00.