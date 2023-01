Sfax : La mise en place d’une unité de tri sélectif municipal va bon train

La municipalité de Sfax poursuit la mise en place d’un système de tri sélectif des déchets et l’instauration d’une unité de recyclage et de valorisation des ordures.

A ce sujet, Raouia Amiara, présidente de la commission de propreté et de l’entretien de l’environnement a indiqué, dans une déclaration à la TAP, que le projet a été lancé depuis juin 2022 dans le but d’instaurer une unité de valorisation et de recyclage des ordures sur le site municipal de Sfax ajoutant que l’unité sera exploitable à partir d’avril 2023.

Dans le cadre du projet, des équipements ont été acquis pour transporter des déchets recyclables, depuis les sites municipaux (Cité el Habib, El médina, Sfax nord, Sidi Mansour, El Bassatine, et centre Chaker) outre l’achat d’un broyeur de végétaux pour la production d’engrais agricole.