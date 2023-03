Sfax : Lancement du projet « Route culinaire Olivier de Sfax »

L’association « Festival de l’Olivier de Sfax » vient de lancer un nouveau projet dénommé « Route culinaire Olivier de Sfax ». Ce circuit d’oléotourisme s’étale sur 2 à 3 jours de visite et vise à faire vivre aux touristes des expériences culturelles et culinaires authentiques, a fait savoir, samedi, l’agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Ce projet lancé en présence de représentants régionaux du tourisme, du patrimoine, de la culture, de l’agriculture, de représentants de la société civile et d’entrepreneurs actifs dans le domaine de l’oléotourisme, vise à élargir les perspectives économiques dans la région de Sfax, premier producteur national d’huile d’olive pour la positionner comme destination touristique.

Les activités prévues se déclineront en plusieurs offres comme la visite d’oliveraies, la participation aux activités oléicoles et agrotouristiques (cueillette des olives, trituration traditionnelle, dégustation, storytelling), mais aussi la visite d’huileries modernes et d’unités de conditionnement, la visite du marché d’olives ou encore l’achat d’huile d’olive et des produits dérivés chez les producteurs.

Le projet compte également, faire participer les acteurs locaux (producteurs, vendeurs de produits de terroir, gîtes ruraux, maisons d’hôtes…) à travers le renforcement de leurs capacités en techniques d’accueil, communication et commercialisation.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement de la Route Culinaire de Tunisie et est soutenu par le projet « Promotion du Tourisme Durable » mis en œuvre par le ministère du Tourisme et de l’artisanat avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne dans le cadre de son programme « Tounes Wijhetouna (Tunisie, notre destination ) ».

L’Association Festival de l’Olivier de Sfax a pour mission de promouvoir le secteur de l’Olivier ,ainsi que le tourisme agricole liée à l’olivier dans la région.

- Publicité-