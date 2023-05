Sfax: Les boulangeries en grève ouverte à partir du 5 juin

La Chambre régionale des propriétaires de boulangeries à Sfax, a décidé, jeudi, à l’issue d’une réunion, d’observer une grève ouverte à partir du 5 juin prochain. Dans une déclaration à la TAP, le président de la Chambre régionale des propriétaires de boulangeries à Sfax, Abouda Berchani, a expliqué que cette grève intervient » sur fond de non-respect par les autorités de leurs engagements liés au versement de 14 mois d’impayés « . La grève fait également suite à ce que Berchani a qualifié d’ » attaques implacables infligées par l’Instance nationale de la sécurité sanitaire de produits alimentaires, sur le secteur, à coup de procès-verbaux et de propositions à la fermeture « , appelant l’autorité de tutelle à intervenir pour pallier l’ensemble de ces problèmes. Dans ce contexte, le Groupement professionnel des boulangeries modernes, avait formulé, dans un communiqué publié, hier mercredi, son » extrême inquiétude quant à la pénurie de farine et de semoule qui perdure depuis trois mois, astreignant plusieurs boulangeries à la fermeture « . A cet égard, le président du Groupement a indiqué à la TAP, que cette pénurie de farine et de semoule, est le résultat des faibles quantités de blé importées par l’Etat « .

