Sfax: Les douanes saisissent des quantités de marchandises et de bijoux de contrebande d’une valeur de 450 mille dinars

Les services de la Garde de douane à Sfax ont pu saisir des quantités d’écrans de téléphones portables, de pistaches et de bijoux en or et en argent de contrebande, selon un communiqué de la direction générale des douanes.

Un procès-verbal de saisie a été établi à cet effet et la valeur des biens saisis a été estimée à 155 mille dinars, tandis que la valeur des moyens de transport a été estimée à 40 mille dinars.

Dans le même contexte, une patrouille de la division de la garde douanière à Sfax après une enquête et une descente dans l’un des magasins de la région a réussi à saisir une quantité de bijoux et de lingots d’or et d’argent d’origine inconnue, son propriétaire ne dispose d’aucun document prouvant la légitimité de sa détention, sa valeur ayant été estimée selon l’évaluation initiale à 150 mille dinars.

Une patrouille de la division des gardes de la douane à Sakhira a également saisi un camion en provenance d’une des villes du sud de la Tunisie en direction de Sfax contenant 850 kg de pistaches d’origine inconnue dissimulées sous une quantité de bouteilles en plastique représentant le chargement du camion, tandis que la quantité de pistaches de contrebande était cachée à l’intérieur d’une cachette préparée à cet effet.