Sfax: Les torréfacteurs de café lancent un cri de détresse pour le sauvetage du secteur

Les torréfacteurs de café à Sfax, ont lancé, lundi, un cri de détresse, en raison des difficultés d’approvisionnement en matières premières et des menaces d’une crise financière aigue qui planent sur leurs activités. Le président de la Chambre syndicale des torréfacteurs de café à Sfax, Mohamed Dabbech, a souligné lors d’une conférence de presse tenue lundi, que la majorité des entreprises du secteur à Sfax, au nombre de 21 (Sur 240 entreprises en Tunisie), sont menacées de faillite en considération de la pénurie aiguë du café importé par l’Office du Commerce de Tunisie (OCT), en tant que partie monopolistique de l’importation, lequel se retrouve toutefois aux prises avec un déficit budgétaire aggravé. Dabbech a dans ce sens mis en garde contre la possibilité de perte de pas moins de 500 postes d’emploi stables en cas de suspension des activités des torréfacteurs de café, outre les dommages dont feraient les frais, les cafés acquéreurs, au nombre de 5 mille dans la région, a-t-il prévenu. Au cours de cette conférence de presse, les professionnels du secteur ont exhorté les » trois présidences « , à intervenir en vue de préserver le secteur et éviter le pire dans les jours à venir « . » Toutes les tentatives d’intervention auprès des autorités et structures administratives compétentes ont été vouées à l’échec, confrontées systématiquement par le mutisme et l’atermoiement « , d’après des témoignages concordants des membres de la Chambre des torréfacteurs de café à Sfax à la TAP. Les professionnels du secteur ont appelé à la priorisation de la question de sauvetage, de restructuration et d’équilibrage financier de l’OCT, dans le but de surmonter cette crise qui s’est déclenchée en juin 2022, lorsque l’Office s’est rendu incapable de répondre aux besoins des industriels du café en quantités suffisantes.

