Sfax : Mekki effectue une visite à la famille du jeune homme décédé à l’hôpital

Le ministre de la santé, Abdellatif Mekki a effectué ce lundi 27 avril 2020, une visite à la famille de Yassine Mosabh, décédé à l’hôpital Hedi Chaker, pour leur présenter ses condoléances.

Rappelons que ce jeune homme s’est rendu à l’hôpital pour faire une séance de dialyse. Mais le cadre médical a refusé de s’occuper de lui par crainte d’être porteur du coronavirus, selon sa sœur.Le ministre de la santé, Abdellatif Mekki a annoncé via sa page Facebook hier, 26 avril, qu’une enquête administrative et médicale a été ouverte pour déterminer les causes du décès du défunt.