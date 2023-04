Sfax-Migration clandestine : Poursuite des opérations d’enterrement des migrants étrangers irréguliers

Pour la seconde journée consécutive, les opérations d’inhumation des migrants étrangers irréguliers morts noyés au large des côtes sfaxiennes se sont poursuivies hier jeudi a indiqué le directeur régional de la santé à Sfax Hatem Cherif en ajoutant que les opérations d’enterrement continueront durant les journées qui viennent avec un rythme soutenu afin d’alléger la charge du service de médecine légale de l’hôpital universitaire Habib Bourguiba.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Cherif a précisé que les enterrements s’effectuent dans des cimetières relevant de la municipalité de Grand-Sfax en signalant que 50 corps de migrants étrangers ont été enterrés les 27 et 26 avril 2023.

Selon la même source, une cellule de crise a été constituée pour le suivi des opérations d’enterrement supervisée par la direction régionale de la santé et des parties intervenantes incluant la police technique, les représentants des municipalités, la protection civile et la direction générale de l’hôpital universitaire Habib Bourguiba.

Sous l’initiative du ministère de la santé, un container morgue d’une capacité de 15 corps a été installé devant le service de médecine légale de l’hôpital Habib Bourguiba pour mieux gérer le flux des cadavres transportés à l’hôpital par la garde maritime a jouté le responsable en espérant que la crise de la gestion des corps sera bientôt résolue grâce à cette intervention.

- Publicité-