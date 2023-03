Sfax: Nouvelair desservira la France et la Turquie à partir de l’aéroport international Sfax-Thyna

La compagnie aérienne privée » Nouvelair Tunisie » proposera deux nouvelles lignes au départ de l’Aéroport international de Sfax-Thyna vers la France et la Turquie moyennant deux vols par semaine et ceci à partir de 19 avril et 1 juin 2023.

Selon un communiqué publié par la compagnie, les vols au départ de la ville de Sfax vers l’aéroport Paris-Charles de Gaulle s’effectueront avec 2 fréquences par semaine les Mercredi et Dimanche. S’agissant de la Turquie, la liaison à partir de Sfax vers Istanbul s’effectuera à raison de deux vols par semaine le lundi et le jeudi.

