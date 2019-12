Sfax: saisie d’une quantité d’or et de diamants de contrebande d’une valeur de 380 mille dinars

Les services de la garde douanière de Sfax ont saisi, mercredi soir, une quantité d’or et de diamants de contrebande d’une valeur de 380 mille dinars, a indiqué la direction générale de la douane dans un communiqué publié jeudi.

La cellule de renseignement auprès de la garde douanière de Sfax a réussi à identifier l’existence d’une usine illégale de fabrication et de transformation d’or et de métaux précieux, ajoute la même source, précisant que le suspect impliqué dans cette affaire a été auditionné et maintenu en état de liberté.

Un procès-verbal de saisie a été rédigé, indique la direction générale de la douane, faisant savoir que l’usine a été placée sous contrôle douanier. Le propriétaire de l’usine a, quant à lui, été convoqué par les services concernés afin de poursuivre l’enquête.