Sfax: Séance d’information autour du projet WIDU

La chambre de Commerce et de l’Industrie de Sfax a accueilli une séance d’information autour du projet WIDU réalisé par la coopération allemande GIZ en présence des jeunes entrepreneurs et des créateurs de Starts-up de la région.

Lancé en 2022, le projet WIDU a pour objectif de renforcer les compétences de la diaspora pour le développement économique et la création d’emploi en Tunisie à travers l’amélioration et la facilitation et la subvention du transfert financier des tunisiens vivants à l’étranger, a indiqué Rim Tabib coordinatrice du projet au sein de la GIZ.

En plus de l’appui financier qui peut atteindre 9200 dinars tunisiens au profit des adhérents au projet WIDU, le système propose une plateforme africa WIDU et un appui technique en partenariat avec Redstart -Tunisie.

Le projet concerne les tunisiens résidents dans 7 pays européens à savoir Allemagne, Norvège, France, Hollande, Suisse, Suède et l’Autriche.

Lancé depuis 2019 dans plusieurs pays africains Cameroun Ethiopie Ghana Kenya et Togo, le projet WIDU est réalisé par la coopération allemande GIZ chargé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement (BMZ).

En Tunisie, le projet a permis jusqu’à maintenant de soutenir financièrement plus de 210 entrepreneurs en plus de la création de plus de 220 postes d’emploi dont 63% au profit des femmes. Le projet a permis aussi d’accorder plus d’un million de dinar d’aides au profit de PME.

