Deux entreprises chinoises remportent des contrats en énergie solaire photovoltaïque à Sfax

Deux accords de partenariat ont été signés, lors d’une cérémonie tenue samedi à Sfax, entre la société tunisienne « Smart Mechatronics Compagny « , spécialisée dans l’énergie solaire photovoltaïque, et les deux géants chinois opérant dans le même domaine, » INVT Solar » et » JA Solar « .

A cet égard, le directeur général de » Smart Mechatronics Compagny « , Walid Agrebi, a indiqué à l’Agence TAP, que la signature de ces accords vise à fournir des équipements de qualité en matière de panneaux solaires et des convertisseurs de tension sur le marché tunisien.

La cérémonie de signature des accords s’est déroulée en présence des responsables tunisiens et des représentants des entreprises chinoises ainsi que des partenaires banquiers et des sociétés d’assurance.

- Publicité-