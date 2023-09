Sfax : Trafic des bacs entre Sfax et Kerkennah interrompu à cause d’un sit-in

Le trafic des bacs entre les villes de Sfax et Kerkennah est suspendu depuis jeudi après-midi à cause d’un mouvement de protestation organisé par des marins-pêcheurs.

Les marins-pêcheurs ont bloqué avec leurs embarcations l’entrée du port de Sidi Youssef à Kerkennah pour revendiquer une solution à la question de la pêche au chalut dans l’île (pêche interdite par le ministère de l’Agriculture et des ressources hydrauliques car elle représente un danger pour la flore marine), empêchant l’activité des bacs dans les deux directions.

La situation a suscité la colère de plusieurs voyageurs qui ont resté bloqué avec leurs marchandises pendant de longues heures.

Selon le premier délégué de Sfax Habib Balghouthi, les autorités régionales et sécuritaires poursuivent les négociations avec les protestataires en vue de les convaincre de la nécessité de rouvrir l’accès au port afin d’assurer la reprise des dessertes des bacs.

