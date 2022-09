Sfax : Trois grands projets dans le domaine des routes

Dans le cadre de la 3ème phase du plan de développement 2023-2025, trois grands projets dans le domaine des routes dans le gouvernorat de Sfax ont été présentés lors de la réunion tenue 9 septembre 2022 sous la supervision du ministre de l’économie et en présence des différents représentants des autorités régionales concernées.

Dans une déclaration à l’agence TAP, samedi, le directeur régional de l’équipement à Sfax, Rajeb Aroud a indiqué que parmi les projets proposés l’autoroute reliant Sfax Sidi Bouzid et Kasserine avec l’agrandissement de la RN 13 du côté de Sfax sur 60 kilomètres moyennant une enveloppe de 333 millions de dinars.

Le second projet proposé concerne le renforcement de la RN 2 de la délégation Bir Ali Ben Khalifa jusqu’à la frontière du gouvernorat de Kairouan sur 27 kilomètres moyennant une enveloppe de 18 millions dinars.

Le troisième projet concerne le renforcement de la RN 14 allant d’Aguereb jusqu’à Bir Ali Ben Khalifa sur 40 kilomètres moyennant une enveloppe de 26 millions de dinars, a-t- il ajouté.

- Publicité-