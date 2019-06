Sfax : Un fonds pour les blessés d’Al-Qods

La Ligue tunisienne pour la tolérance vient de créer un fonds pour Al-Qods. C’est ce qui a été annoncé, dimanche soir, en marge du 3e Festival d’Al Aqsa, tenu au complexe des jeunes, à Sfax.

Cette initiative vise à aider les blessés des manifestations de la Grande marche du retour (au total 17 mille blessés, depuis le 31 mars 2018). Elle intervient, également, en consécration des dispositions de la Constitution tunisienne qui défend la juste cause de tous les mouvements de libération, à leur tête le mouvement de libération de la Palestine, souligne le président de la Ligue tunisienne pour la tolérance, Slaheddine El Masri.

Le festival d’Al Aqsa, organisé dans toutes les régions du pays, vise à soutenir la juste cause du peuple palestinien et son droit à un Etat indépendant ayant Al-Qods comme capitale et à s’opposer à la normalisation avec l’entité israélienne, indique El Masri.