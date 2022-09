SFBT : Bière, boissons gazeuses et eaux minérales, ne connaitront pas la pénurie

La S.F.B.T porte à la connaissance de ses actionnaires et le public ce qui suit « …Comme suite à l’arrêt de livraison du dioxyde de carbone par les fournisseurs, la S.F.B.T. informe ses actionnaires que cela n’affecte en aucune manière la brasserie, sa principale activité. En ce qui concerne les usines de boissons gazeuses, l’usine la plus importante du Groupe produit ses propres besoins en CO². Pour les autres usines, qui disposent d’un stock, nous espérons que ce problème sera réglé rapidement. Les activités eau minérale et jus ne sont pas concernées par cette rupture. »

- Publicité-