Shanghai ranking 2019: L’Université de Tunis El Manar 1ere au Maghreb

l’Université de Tunis El Manar (UTM) fait partie du Top 900 des meilleures universités au monde pour l’année 2019, selon le classement établi chaque année par l’université Jiao Tong de Shanghai, “Shanghai Ranking”, indique un communiqué rendu public lundi par l’UTM.

L’UTM est classée entre la 801e et 900e place, au niveau global. Elle figure dans le top 500 en médecine clinique et en biotechnologie. L’UTM est l’unique université du Maghreb dans le top 1000 du Shanghai Ranking, elle est classée 11ème en Afrique et 10ème dans le monde arabe.

Le classement de Shanghai repose sur plusieurs critères dont notamment le nombre de chercheurs les plus cités dans leurs catégories, les travaux publiés dans les revues les plus prestigieuses ” Nature ” et ” Science ” et les prix Nobel (ou médailles Fields) obtenus par les anciens étudiants ou professeurs en exercice.

Il est à signaler également, que l’Université de Tunis El Manar a été classée 1ère en Tunisie, 9ème en Afrique et parmi le top 700 (rang 689) des universités à l’échelle mondiale pour l’année 2018-2019, selon l’organisme international de classement des universités : University Ranking by Academic Performance (URAP).

Il convient de rappeler que l’UTM a été classée parmi le top 300 des classements de “Times Higher Education “, ” THE Young Universities”, ” THE University impact” en 2019, ainsi que celui des “étoiles montantes” des pays émergents en 2018.