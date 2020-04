Sharek, une plateforme pour les dons au profit des établissements éducatifs

La Fédération Nationale du Numérique vient de lancer une plateforme ” Sharek ” permettant aux entreprises de divers secteurs de faire don de leur ancien matériel informatique (postes de travail, tablettes, pc portables…) aux établissements éducatifs et universitaires qui n’en disposent pas.

Les universités et les établissements scolaires peuvent répondre en tant que bénéficiaires de cette donation à travers cette plateforme : https://forms.gle/uckDnZatRJVuNb4U7 , indique un communiqué,publié jeudi; par l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la volonté de permettre l’accès des élèves et étudiants à leur droit au savoir et à l’apprentissage et la possibilité d’achever leur cursus scolaire et universitaire, durant ce confinement général, qui les a empêchés de regagner leurs établissements.

Face à la propagation du coronavirus en Tunisie, le gouvernement avait décrété depuis le 22 mars dernier un confinement général dans le pays, qui a été prorogé jusqu’au 19 avril courant.