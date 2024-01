Sharjah et de Sfax discutent du renforcement des liens entre les Emirats et Tunisie

La Chambre de commerce et d’industrie de Sharjah (SCCI) et la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax ont tenu une réunion pour discuter de l’avancement de la coopération et des efforts conjoints visant à développer davantage les relations entre les communautés d’affaires des deux pays.

La réunion a porté sur l’échange de délégations commerciales, l’organisation d’événements et de forums conjoints et l’amélioration de la coordination afin d’encourager les hommes d’affaires et les entreprises de tous les secteurs à participer à des expositions à Sharjah et en Tunisie.

La réunion, qui s’est tenue au siège de la SCCI, a rassemblé Abdullah Sultan Al Owais, président de la SCCI, et Taoufik Hachicha, président du comité des relations extérieures de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax et membre du conseil d’administration de l’Union arabe pour les conférences internationales sur les expositions. Mohammed Ahmed Amin Al Awadi, directeur général de la SCCI, a assisté à la réunion.

Au cours des discussions, les deux parties ont exploré les possibilités de coopération entre les communautés d’affaires de Sharjah et de Tunisie et les moyens de tirer parti des liens étroits entre les Émirats arabes unis et la Tunisie pour découvrir des perspectives lucratives dans les principaux secteurs économiques des deux nations.

La Chambre de Sharjah a reçu une invitation de la partie tunisienne à participer au 14e Salon méditerranéen de l’agriculture et de l’agro-industrie à la Foire internationale de Sfax. Cet événement, qui devrait avoir lieu à la mi-mai à Sfax, est une exposition de premier plan dans le domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire.