Sharjah veut promouvoir ses relations d’affaires et d’investissement avec la Tunisie

La Chambre de commerce et d’industrie de Sharjah (SCCI) a rencontré une délégation de haut rang du consulat de Tunisie à Dubaï pour l’examen des moyens de stimuler les relations économiques et de renforcer la coordination mutuelle.

Abdullah Sultan Al Owais, président de la SCCI, a discuté avec Youssef Bayoudh, directeur du bureau commercial tunisien, des mécanismes de renforcement de la coopération et du partenariat économique entre les deux pays et des moyens d’améliorer leur collaboration en matière d’affaires et d’investissement. La réunion a également porté sur les moyens de développer de nouveaux domaines d’échanges commerciaux et d’accroître les exportations.

En outre, les deux parties ont discuté de la possibilité de signer des accords de coopération, d’échanger des missions commerciales et de participer à des expositions organisées dans les deux pays.

Al Owais a demandé au consulat de Tunisie à Dubaï d’encourager les hommes d’affaires de leur pays à visiter Sharjah pour s’informer sur ses opportunités économiques et profiter des avantages uniques de l’émirat en matière d’investissement et des facilités offertes dans divers secteurs économiques, ajoutant que Sharjah est devenu un centre régional essentiel pour faire des affaires et se développer sur les marchés régionaux.

Pour sa part, Youssef Bayoudh, a souligné que la Tunisie dispose de zones d’investissement prometteuses et attractives, notamment dans les secteurs agricole, industriel et alimentaire, qui sont soutenues par une législation économique encourageante et des cadres humains qualifiés.