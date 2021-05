Sidi Bouzid: 10 ambulances offertes par l’UE remises à des hôpitaux

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a supervisé, lundi, à la direction régionale de la santé à Sidi Bouzid la distribution de 10 ambulances de type «B» à des hôpitaux locaux du gouvernorats. Il s’agit, a-t-il dit, d’un don de l’Union européenne, faisant savoir que 18 autres véhicules, 10 de classe «A» et 8 de service acquises dans le cadre du programme 1818 seront distribués ultérieurement. Le ministre s’est rendu au centre régional de vaccination de Sidi Bouzid et au centre local de Regueb où il s’est informé du déroulement de l’opération de vaccination dans la région et pris connaissance des observations des cadres de la santé et des citoyens concernant la facilitation du processus de vaccination et le rapprochement des prestations des citoyens. Il a affirmé dans une déclaration à l’agence TAP la poursuite de la mise en oeuvre de plusieurs projets à Sidi Bouzid dont, notamment, les travaux entrepris à l’hôpital universitaire. Le ministre a souligné qu’il avait suggéré au gouverneur de la région de former des équipes de travail pour élaborer un plan directeur visant le développement du secteur de la santé dans le gouvernorat au niveau de l’infrastructure, des ressources humaines et de la fourniture d’équipements. Le nombre total de vaccins anti-covid administrés au centre régional de vaccination de Sidi Bouzid et aux centres locaux de Regueb, Meknassi et Bir Lahfay depuis le démarrage de l’opération de vaccination le 13 mars dernier, a atteint 15 mille 366 doses dont 10 mille 494 premières doses. Le nombre total d’infections par le Coronavirus dans la région a atteint 8966, dont 7291 guérisons et 283 décès.

- Publicité-