Sidi Bouzid : 80 infractions économiques relevées au cours du mois de juillet 2023

Les brigades du contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Sidi Bouzid, sont parvenues à relever, au cours du mois de juillet 2023, 80 infractions économiques suite à 610 visites de terrain dans divers espaces de commerce.

La plupart des infractions relevées par les 53 équipes de contrôle mobilisées, ont concerné les filières des fruits et légumes (16 infractions), divers produits alimentaires (36 infractions), les boulangeries et pâtisseries (13 infractions), a indiqué le directeur régional du commerce à Sidi Bouzid, Mabrouk Abada, à la TAP.

Il a ajouté que la plupart des violations sont liées à la vente à des prix illégaux (13 violations), au non-affichage des prix (21 violations), l’absence de facturation (14 violations) et à la dissimulation de marchandises (6 violations).

Il a précisé que les visites de contrôle au cours du mois écoulé ont abouti à la saisie de 83,3 quintaux de farine subventionnée, 8.144 tonnes de semoule, 5.214 tonnes de pâte alimentaire et 10 quintaux de farine fine.

