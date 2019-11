Sidi Bouzid : campagne de traitement de la leishmaniose cutanée

Une campagne le traitement des cas atteints de leishmaniose cutanée, par cryothérapie à base d’azote liquide, a été lancée par la direction régionale de la santé à Sidi Bouzid.

Elle s’inscrit dans le cadre du plan régional pour la lutte contre la leishmaniose cutanée mis en place depuis 2017 dans le gouvernorat de Sidi Bouzid où cette maladie s’est propagée.

A Sidi Bouzid, quelque 1199 personnes infectées de leishmaniose ont été recensées l’année dernière notamment dans les délégations de Meknassi, Souk Jedid et Menzel Bouzaine.

La leishmaniose est une maladie parasitaire transmise par la piqûre d’insectes appelés phlébotomes fréquents dans les zones tropicales et subtropicales et qui pondent près des sebkhas et des terres agricoles.

Elle provoque généralement des lésions et infections cutanées ou viscérales (plaies, boutons rouges, boutons noires) qui ne sont pas contagieuses mais qui peuvent laisser des cicatrices sur la peau.