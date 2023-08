Sidi Bouzid : Comparution devant le juge d’un secrétaire général d’une municipalité de la région pour suspicion de corruption

Le Procureur de la République près le tribunal de première instance à Sidi Bouzid, a autorisé la comparution devant le juge d’un secrétaire général chargé de la gestion des affaires d’une des municipalités du gouvernorat de Sidi Bouzid, , pour suspicion de corruption.

Dans une déclaration a la TAP, le premier substitut du procureur de la République près le même tribunal, Jaber Ghnimi, a indiqué que cette mesure judiciaire a été prise contre le suspect, pour opposition aux actes d’autorité et usage de sa qualité de fonctionnaire de l’Etat, en vue de se procurer un avantage non mérité.

Il a expliqué que le prévenu avait été interpellé sur fond d’usage de sa voiture de fonction dans des affaires personnelles, notant que le véhicule a été saisi et placé à l’entrepôt municipal où il était parqué depuis la décision de dissolution des conseils municipaux, applicable de facto.

