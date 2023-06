Sidi Bouzid: Démarrage en 2024 des travaux de construction de l’hôpital régional de Jelma

Le démarrage des travaux de construction de l’hôpital régional catégorie B à la délégation de Jelma (Gouvernorat de Sidi Bouzid) est prévu en 2024, selon une annonce faite lors d’une visite du site du projet effectuée, récemment, par des représentants du Fonds Koweïtien pour le Développement Economique (FKD), financeur du projet, du bureau d’études chargé du projet, de la direction régionale de la santé et des autorités régionales.

Le député représentant les délégations de Jelma-sabbala à l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP), Saleh Sellimi a déclaré, à cette occasion à la TAP, que le projet en est au stade de l’appel d’offres pour la réalisation des études techniques et que les travaux débuteront d’une manière effective en avril 2024.

L’hôpital sera réalisé moyennant un prêt du FKD dans le cadre d’un accord signé en 2017 d’un montant global de 52,3MD (37,8MD pour la construction et 14,5MD pour les équipements).

D’une capacité d’accueil de 105 lits, l’hôpital dispose de trois blocs opératoires et de nombreuses spécialités médicales dont la chirurgie générale, la médecine interne, l’obstétrique et la gynécologie, la pédiatrie, l’anesthésiologie, les services de réanimation et d’urgence, en plus de cliniques externes, d’imagerie médicale, de laboratoires et d’une pharmacie.

L’établissement hospitalier sera construit sur un terrain relevant du domaine privé de l’Etat d’une superficie de plus de 5 hectares. La durée totale des travaux de construction est estimée à environ 24 mois.