Démarrage le 1er novembre de la saison de cueillette des olives

La saison de cueillette des olives pour la saison 2023-2024 dans le gouvernorat de Sidi Bouzid sera lancée le 1er novembre prochain.

Pour assurer la réussite de cette saison, un ensemble de recommandations ont été fixées dont la plus importante porte sur la valorisation du produit à travers le renforcement de la coordination entre les agriculteurs et les unités de transformation, a indiqué à l’Agence TAP le gouverneur de Sidi Bouzid, Abdelhalim Hamdi.

Il est à noter que le gouvernorat de Sidi Bouzid comprend une superficie de 288,5 mille hectares d’oliveraie, ce qui équivaut à 15,5 millions pieds d’oliviers. La région contribue à 19% de la production nationale d’huile d’olive et les estimations préliminaires pour cette saison sont de 180 mille tonnes.

