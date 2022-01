Sidi Bouzid: des taux de réalisation des zones industrielles de Jelma et d’Om Laadham respectifs de 98 % et 60%

Les taux de réalisation des deux zones industrielles de Jelma et d’Om Laadham, au gouvernorat de Sidi Bouzid ont atteint respectivement 98 % et 60%, selon un rapport publié par l’Agence Foncière Industrielle (AFI) à Sidi Bouzid.S’agissant des deux zones industrielles de Regueb et de Bir El Hafey dont la réalisation est programmée, la même source a rappelé l’acquisition d’un terrain de 13 hectares à Regueb, outre le lancement des études préliminaires concernant la zone de Bir El Hafey et l’appel d’offres pour le choix d’un bureau d’études qui se chargera de la réalisation des études d’aménagement de la zone.

Le rapport a évoqué dans ce cadre les problèmes auxquels la réalisation des zones industrielles à Sidi Bouzid fait face. Il s’agit notamment des difficultés liées à l’approbation des dossiers des lotissements relatives aux zones industrielles et au non-respect par certains promoteurs des délais d’entrée en production.

La même source a cité aussi des problèmes au niveau de la mise en place des stations d’épuration dont le coût est élevé, outre le refus de l’Office National de l’Assainissement (ONAS) de raccorder certaines zones industrielles à des stations régulières dans certains cas.

L’AFI a indiqué en outre qu’elle n’a pas pu acquérir des terres domaniales en dinar symbolique, comme ce fut le cas pour le terrain de la zone industrielle de Jelma acquis à 750 mille dinars.Notons que les travaux de la zone industrielle de Jelma dont le coût est estimé à environ 5,5 millions de dinars seront achevés durant le premier trimestre de l’année. La zone s’étend sur une superficie de 15 hectares. Elle est composée de près de 29 lots et devrait être alimentée en gaz naturel.S’agissant de la zone industrielle d’Om Laadham dont les travaux ont débuté en juillet 2020, pour un coût de 13,1 millions de dinars, elle comprend plus de 87 lots.