Sidi Bouzid : Journée de sensibilisation aux « privilèges accordés aux investisseurs »

Une journée de sensibilisation sous le signe : » Privilèges accordés aux investisseurs et services numériques mis à leurs dispositions » sera organisée, jeudi 5 octobre à Sidi Bouzid, par la Direction régionale de l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’Innovation, en collaboration avec l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sidi Bouzid.Cette manifestation cible l’initiation des jeunes à la culture d’entrepreneuriat et les encourager à s’implanter pour leur propres comptes.Elle permettra, aussi, de faire connaître les dispositions de la Loi sur l’Investissement sur une large échelle et de promouvoir les privilèges accordés aux promoteurs exerçants dans les différents domaines d’activités. Parmi ces privilèges, les prestations numériques conçues afin de minimiser les procédures administratives.Il convient de souligner que la journée de sensibilisation sera une occasion, en outre, pour présenter les programmes de soutien, de financement et d’accompagnement, dans le cadre de la coopération technique italienne, dont le programme PRASOC, visant à favoriser l’inclusion financière des opérateurs économiques, et le programme » Appui au Développement durable dans le secteur de l’Agriculture et de la Pêche artisanale en Tunisie » (ADAPT).

