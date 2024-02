L’alimentation en gaz naturel de Jelma, prévue au mois de juin prochain

L’alimentation de la ville de Jelma et de la zone industrielle (gouvernorat de Sidi Bouzid) au réseau de gaz naturel sera opérationnelle au mois de juin prochain.

Ce projet concerne également le raccordement de la ville de Sidi Bouzid, à la même conduite, selon le gouverneur de Sidi Bouzid, Abdel Halim Hamdi.

Le projet de raccordement des villes de Jelma, de Lessouda et de Sidi Bouzid en gaz naturel a été lancé depuis 2018, mais il a connu plusieurs perturbations malgré son importance pour encourager les investisseurs à s’installer et promouvoir le développement dans le gouvernorat. Ces problématiques sont distingués par la mauvaise gestion du projet, le manque de communication avec les habitants, ce qui a poussé les autorités régionales à intervenir et à résoudre les difficultés et trouver des solutions adéquates.

Plusieurs réunions de travail ont été tenues, récemment, avec les parties prenantes, au siège du gouvernorat, où l’accent a été mis sur la nécessité de respecter les délais des travaux et l’entrée en service de ce projet.

Selon le gouverneur, toutes les demandes des citoyens et des particuliers (industriels) en approvisionnement en gaz naturel, seront examinés, ce qui poussera à réduire le coût pour les investisseurs de la région et les encourager à s’installer dans les zones industrielles de la région.

A rappeler que le projet d’approvisionnement en gaz naturel bénéficiera aux villes de Jelma, Lessouda, Sidi Bouzid et les différentes zones industrielles de la région, à l’instar d’Om Laadham.