Sidi Bouzid: L’Etat récupère une terre domaniale de 5 hectares

Les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières de Sidi Bouzid ont récupéré, mercredi, une terre domaniale agricole comportant des arbres fruitiers et autres cultures irriguées d’une superficie de 5 hectares, située dans la localité d’Ennasr, à Meknassi, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

Cette opération a été effectuée en présence des autorités administratives concernées suite à l’application d’une décision de justice, indique le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières dans un communiqué, ajoutant que cette terre sera réhabilitée dans les plus brefs délais.

