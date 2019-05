Sidi Bouzid-Migration : Installation du centre ‘’INTEG’INI’’

Le projet ‘’INTEGR’INI’’ (intègre-moi) a été clôturé, ce samedi, à Cebbala (gouvernorat de Sidi Bouzid), par l’installation du centre INTEGR’INI d’écoute et d’orientation des migrants tunisiens de retour.

Ce centre fera la jonction entre les Tunisiens de retour et les différentes structures d’appui, de manière à préserver leurs droits et à favoriser leur réinsertion.

A cette occasion, une conférence, intitulée : ’’vers une stratégie efficace pour le suivi des migrants tunisiens de retour”, s’est tenue, à la maison des jeunes de Cebbala, à l’initiative de l’association Smart Solutions pour la planification du développement et l’équilibre social.

La rencontre a été axée sur l’approche sociologique dans le traitement de la situation des migrants tunisiens de retour, l’importance des soins de santé et le rôle des médias dans la promotion de leur cause.

D’autres thèmes ont été, également, abordés, notamment, le rôle des structures d’appui et de la société civile dans le suivi, l’accompagnement et l’orientation des migrants tunisiens de retour.

Ont participé à cette conférence, des représentants de l’Office des tunisiens à l’étranger, des affaires sociales et du bureau de l’emploi, ainsi qu’une psychologue, un sociologue et plusieurs rapatriés.

Le projet ‘’INTEGR’INI’’ qui s’est poursuivi durant 3 mois, vise la réinsertion sociale et la prise en charge psychologique des Tunisiens de retour, ainsi que leur accompagnement.

Il a été mis en œuvre en collaboration avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) et financé par l’organisation Expertise France, dans les délégations de Cebbala (gouvernorat de Sidi Bouzid) et Sbeïtla (gouvernorat de Kasserine).