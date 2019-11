Sidi Bouzid: Nouveau Centre de Santé de Base à “Touila”

Un nouveau Centre de santé de base vient d’ouvrir ses portes, mardi, dans la localité de “Touila” relevant de la délégation de Sidi Bouzid.

Réalisé par l’association “Marhama” moyennant un financement turc de plus de 300 mille dinars, le centre est doté des équipements médicaux nécessaires et assuré par un cadre médical et para-médical compétent.

Plus de 4 mille habitants de la région bénéficieront des services du nouveau centre, a indiqué à l’agence TAP, le directeur régional de la santé à Sidi Bouzid, Mohamed Zaher.

Il a rappelé qu’en 2019, plusieurs mesures ont été prises en vue d’améliorer les prestations de soins de santé dans les établissements hospitaliers de Sidi Bouzid.

Parmi ces mesures, il a cité le renouvellement des équipements de l’hôpital local de Sidi Ali Ben Aoun, l’installation d’une unité de radiologie au Centre de santé de base dans la localité de “Nasser” (délégation de Meknassy), l’acquisition d’une unité de mammographie au profit de l’hôpital régional de Sidi Bouzid et l’inauguration du service de gynécologie-obstétrique à l’hôpital de Regueb.