Sidi Bouzid: Poursuite du sit-in des ouvriers de la mine de Meknassi

Des ouvriers de la mine de phosphate de Meknassi poursuivent leur sit-in lancé depuis juin 2023 devant le siège de la délégation pour demander la régularisation de leur situation professionnelle.

Les sit-inneurs sont en chômage depuis mai 2021 après l’arrêt des activités de la mine a expliqué à la TAP l’un des protestataires appelant les autorités concernées à révéler les causes de l’arrêt des activités de la mine qui ont entrainé le chômage de plus de 160 ouvriers et à trouver une solution à la poursuite de la fermeture du site minier malgré son importance pour l’économie du pays.

