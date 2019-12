Sidi Bouzid : Programmes d’animation pour célébrer le 9ème anniversaire du déclenchement de la révolution

Divers programmes d’animation, activités culturelles et compétitions sont organisés, depuis dimanche au gouvernorat de Sidi Bouzid, pour célébrer le neuvième anniversaire du déclenchement de la révolution du 17 décembre 2010 pour la liberté et de la dignité.

Parmi les festivités programmées, l’organisation d’une foire de l’artisanat, un tournoi d’échec, un semi-marathon international et un concert de musique ainsi que la tenue de conférences abordant des questions sociales et économiques.

Des animations de rue et des spectacles de musique et de théâtre, ainsi que des projections de film sont, également, prévus au programme.

A cette occasion, la section régionale des avocats de Sidi Bouzid a revendiqué, dans un communiqué, la proclamation du 17 décembre de chaque année journée nationale pour fêter la révolution de la liberté et de la dignité et ce dans le cadre de la mise en œuvre du préambule de la constitution.

Ils ont également souligné leur inquiétude “face au revers subi par le processus de la révolution en raison de son infiltration par le lobby de corruption et les forces anti-révolution”.