Sidi Bouzid: Sit-in des éleveurs ovins de Sidi Ali Ben Aoun

Des éleveurs ovins de la délégation de Sidi Ben Aoun (Gouvernorat de Sidi Bouzid) ont organisé lundi un mouvement de protestation devant le siège de la délégation pour demander la révision du quota de la quantité de fourrage subventionné destinée aux agriculteurs de la région.

Les protestataires ont souligné que le quota de la région a diminué durant les derniers mois et ceci parallèlement avec la hausse de la demande et l’absence de pâturage en raison de la sécheresse.

Ils ont appelé à cette occasion à la hausse du quota de la délégation et la révision de la liste des éleveurs bénéficiaires précisant que la délégation de Sidi Ali Ben Aoun compte plus de 20 mille têtes de moutons.

