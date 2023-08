Sidi Bouzid : Un accord pour travailler en Allemagne par TunisBless

Une rencontre ayant pour thème » Immigration illégale : problèmes et solutions » a été organisée, samedi, à la maison de jeunes de Sabella à Sidi Bouzid.

Cet évènement, tenu à l’initiative de l’association allemande » TuniBless « , l’association » Smart Solutions pour la planification du développement et l’équilibre social » et la jeune chambre économique, aide les jeunes demandeurs d’emploi à travailler en Allemagne en leur assurant une formation professionnelle.

La coordinatrice régionale à TunisBless, Raoudha Smaali a fait savoir que des contrats de travail en Allemagne sont proposés aux demandeurs d’emploi, dans le cadre d’un accord entre TuniBless, » Smart Solutions » et la jeune chambre économique de Sabella à Sidi Bouzid.

La rencontre a permis de présenter les avantages offerts par l’association TuniBless aux jeunes désirant immigrer en Allemagne.

