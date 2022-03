Signature d’avenants à des conventions dans le cadre de l’appui à l’initiative privée

Des avenants à des conventions entre le ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle, le ministère de l’Equipement et de l’Habitat et la Banque tunisienne de solidarité, ont été signées vendredi dans le cadre de l’appui à l’initiative privée et aux nouveaux projets lancés par de jeunes entrepreneurs qui ont obtenu des crédits dans le cadre du programme « nouvelle génération d’entrepreneurs » notamment après la pandémie de la covid-19.

- Publicité-

Selon un communiqué du ministère de l’Emploi, le ministre Nasreddine Nsibi a signé un avenant à une convention tripartite avec la ministre de l’Equipement, Sarah Zaafrani Zenzri et le directeur de la BTS, Khelifa Sboui ainsi que quatre avenants à des conventions bilatérales avec la BTS, selon la même source.

Ces avenants couvrent plusieurs domaines, notamment l’entretien courant des routes, des établissements éducatifs, des équipements et des réseaux informatiques des établissements éducatifs.