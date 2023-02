Signature de six conventions de partenariat entre le ministère de l’emploi et les structures d’appui à la création de la plateforme nationale de l’initiative privée

Six conventions de partenariat ont été signées, hier vendredi, entre le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et les structures d’appui et de financement concernées par la mise en œuvre de la phase expérimentale de la plateforme nationale de l’initiative privée, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative pour le Développement, projet établi en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement et la Norvège.

Selon un communiqué publié, samedi par le ministère, ces conventions signées avec la Banque tunisienne de solidarité, l’Agence de promotion des investissements agricoles, l’Agence de promotion des investissements agricoles, l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation, l’Office National de l’Artisanat, l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant et l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle, visent à établir un cadre organisationnel et réglementaire pour la gestion de la plateforme.

Elles visent, également, à développer et à actualiser le contenu de la plateforme pour une interaction efficace avec tous les visiteurs qui souhaitent bénéficier de services d’accompagnement, de soutien et d’encadrement.

La plateforme aidera les jeunes entrepreneurs et ceux qui souhaitent lancer leur propre projet à prendre connaissances des différents services disponibles dans le domaine.

Elle comportera toutes les informations et données relatives aux différentes étapes de création de projet ainsi que les encouragements et les services d’accompagnement disponibles.

