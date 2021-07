Signature du contrat de construction de la station de dessalement d’eau de mer à Sfax

Le contrat relatif au projet de construction de la station de dessalement d’eau de mer à Sfax a été signé, vendredi, à Tunis, par la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) en Tunisie.

Le projet est financé par un prêt du programme japonais d’Aide publique au développement (APD), d’un montant de 36.676 milliards de Yens, soit l’équivalant d’environ 800 millions de Dinars Tunisiens, pour la construction de cette station qui aura une capacité de traitement de l’ordre de 100 000 m3/jour extensible à 200 000 m3 /jour, selon un communiqué publié par la JICA .

Il a pour objectifs de consolider le développement économique et social de la région et d’améliorer le niveau de vie des citoyens, et ce à travers le renforcement du système d’approvisionnement en eau dans la région pour faire face à la demande croissante, surtout durant la saison estivale

L’accord a été signé par le Président Directeur Général de la SONEDE, Mosbah Helali et le Représentant Résident de la JICA en Tunisie, SHINOHARA Shunei, en présence de l’ambassadeur du Japon en Tunisie, SHIMIZU Shinsuke et du ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques, par intérim Mohamed Fadhel Kraiem.