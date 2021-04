Signature d’un accord de coopération entre le ministère de l’Éducation et Vivo Energy Tunisie

Un accord de partenariat et de coopération a été signé, récemment, entre Vivo Energy Tunisie et le Ministère de l’Éducation sur l’implémentation dans les écoles primaires, de programmes et projets éducatifs dans plusieurs domaines tels que l’éducation routière, l’encouragement à l’entrepreneuriat, la lecture et l’environnement.

Le ministre de l’éducation, Fethi Slaouti a souligné lors d’une cérémonie organisée à cette occasion au siège du département, l’importance du partenariat avec Vivo Energy, afin de renforcer les efforts consentis pour lancer des programmes et des initiatives qui développeront l’attractivité des écoles publiques et consolident les compétences individuelles et collectives des générations futures pour un avenir meilleur. De son côté, le directeur général de Vivo Energy Tunisie, Mohamed Bou Griba, a expliqué l’importance de développer des programmes éducatifs à valeur ajoutée et de contribuer à développer les aptitudes des élèves dans les écoles publiques de manière à renforcer la coopération avec le ministère de l’éducation et consacrer la continuité des projets communautaires. Il est à noter que la coopération entre les deux parties remonte à une dizaine d’années à travers le programme «Ma sécurité sur la route» consacré à l’éducation routière, qui vise à inculquer aux enfants des comportements responsables et à les éduquer à la culture routière par le biais de campagnes de sensibilisation.