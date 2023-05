Signature d’un accord de Partenariat entre le Centre National du Cuir et de la Chaussure et l’Association portugaise des producteurs de chaussures

Le Centre National du Cuir et de la Chaussure (CNCC) et l’Association des producteurs de chaussures et composants du Portugal (APICCAPS) ont scellé un partenariat afin de consolider leurs relations de coopération et leurs actions.

D’une durée de trois années renouvelables, cette convention a été signée mardi dans le cadre des rencontres B to B qui se tiennent, du 2 au 5 mai à Tunis, avec la participation d’une délégation portugaise composée de six entreprises et près d’une vingtaine de sociétés tunisiennes.

Ces rencontres, organisées par le CNCC en collaboration avec la Fédération nationale du cuir et de la chaussure et l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia), visent à favoriser l’identification de nouvelles opportunités d’investissements et la redynamisation du secteur du cuir et de la chaussure, a indiqué le CNCC.

L’accord en question porte sur plusieurs actions notamment en termes de formation, de transfert de technologie, d’assistance technique, de partenariat Industriel et de la Recherche et l’Innovation, selon le document de la convention.

En effet, l’APICCAPS fournira son assistance à des entreprises tunisiennes pour le développement et l’application des procédés de fabrication performants et innovants.

L’association devrait assurer également le transfert de son savoir-faire aux techniciens du CNCC et du secteur en vue de renforcer leurs compétences et plus particulièrement dans le domaine de la chaussure.

Il s’agit également d’assurer un transfert des connaissances entre les ingénieurs en vue de renforcer leurs compétences en matière d’innovation, de développement de produits, de design et de modélisme, selon la même source.

Pour ce qui de l’assistance technique, l’APICCAPS fournira le conseil et l’assistance technique à des entreprises tunisiennes notamment dans le domaine de l’organisation industrielle, la gestion de production, l’amélioration de la productivité, du développement durable et de l’innovation, et ce, en collaboration avec le CNCC.

Les deux parties ont convenu également d’organiser des rencontres B2B en Tunisie et au Portugal pour favoriser la coopération industrielle et commerciale.

