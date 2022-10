Signature d’un accord de partenariat pour la mise en œuvre du projet Moubadiroun

Un accord de partenariat a été signé, hier jeudi, entre l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) et l’Unité de Gestion par Objectifs pour la mise en oeuvre du projet d’insertion économique des jeunes Moubadiroun qui a été restructuré.

L’accord-cadre signé entre le directeur général de l’ANETI, Farihan Qorbi Bousofara et Hatem Dahman, président de l’unité de gestion par objectifs du projet Moubadiroun, vise à spécifier les fonctions de chaque partie dans la mise en œuvre et la gouvernance des différentes activités du projet, principalement celles relatives à l’accompagnement personnalisé des promoteurs.

Le projet Moubadiroun vise pendant la période restante de sa mise en œuvre jusqu’en janvier 2024, à améliorer les opportunités économiques pour tous les jeunes à la recherche d’un emploi, âgés de 18 à 45 ans, qui souhaitent lancer des projets dans tous les gouvernorats de la République alors qu’il se limitait, auparavant, à sept régions. Il s’agit de fournir l’encadrement et l’accompagnement des jeunes avant, pendant et après la création de projets et de contribuer au financement avec une prise en charge totale ou partielle de l’autofinancement allant Jusqu’à 50% du coût d’investissement et dans la limite de 15 mille dinars.

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi a souligné, à cette occasion, que la restructuration du projet d’insertion économique des jeunes « Moubadiroun » s’inscrit dans le cadre de l’approche révisionniste de tous les programmes et mécanismes inclus dans les programmes de coopération internationale, après l’achèvement des opérations de diagnostic et d’évaluation.

Un exposé a été présenté à cette occasion sur les nouvelles orientations du projet d’insertion économique des jeunes visant une utilisation optimale les ressources du projet et à orienter ses activités vers la création d’emplois durables.

Le projet Moubadiroun vise à créer 5200 projets, qui devraient fournir près de 9100 emplois directs.